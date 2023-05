Fuori dal Coro, cos'è Bilderberg, la riunione super blindata dei potenti del mondo

24 maggio 2023 a

"Bilderberg, la riunione super blindata degli uomini che comandano il mondo": di questo si è occupata Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4, in u servizio andato in onda nella puntata di ieri sera. Si tratta di un think tank elitario e sovranazionale a cui si attribuisce la forza di incidere sui grandi equilibri mondiali. Il meeting di quest'anno si è tenuto dal 18 al 21 maggio a Lisbona. "Gli ospiti del Bilderberg stanno arrivando in questo momento, gli uomini più importanti del momento che ora sono riuniti in gran segreto", ha fatto sapere l'inviata di Giordano nel servizio.

"Quando arrivo a Lisbona l'Italia è già travolta da una nuova emergenza, quella climatica, pronta a sostituire quella pandemica, e al chiuso di questo albergo di lusso sta per riunirsi il Bilderberg, il club dei padroni del mondo - ha spiegato la giornalista di Fuori dal Coro -. Tra i temi scelti c'è proprio quello della transizione ecologica, cioè come guadagnare per salvare il pianeta". L'inviata, poi, ha aggiunto: "Intorno al club dei 33 si ritrovano gli uomini più potenti della finanza, dell'energia, capi di Stato e dell'intelligence, lontano dalle telecamere pianificano eventi che accadranno come per caso, crisi finanziarie, sanitarie, climatiche, gestite con la stessa tecnica, la paura". E infine ha fatto notare: "Siamo all'aeroporto di Lisbona, sono arrivati adesso con i loro jet privati. Hanno scorta, jet privato, auto blu, altro che green...".