Alluvione, Candiani "fulmina" la Merlino: "Zaia dopo 24 ore...."

25 maggio 2023 a

a

a

Il centrodestra contro Stefano Bonaccini commissario alla ricostruzione per i danni del maltempo in Emilia-Romagna. Di questo si parla a L’Aria Che Tira nella puntata di giovedì 25 maggio su La7. Myrta Merlino approfitta della presenza di Stefano Candiani, leghista doc, per esprime il suo giudizio. “Detto tra me e lei – esordisce la conduttrice -, se ci fosse stata l'alluvione in Veneto Zaia sarebbe già commissario".

"Allora hanno ragione i leghisti!": sfogo-Merlino, come gode Salvini





Immediata la replica del deputato: “Non è che possiamo augurarci un'alluvione in Veneto per scoprire se Zaia sarebbe già commissario", "Per carità – mette le mani avanti la Merlino - tutt'altro, non ce lo auguriamo per niente". Candiani comunque non nega che ci sia “una rincorsa sul tema politico e di polemica”. L’importanza però è che ci sia “una scelta collegiale tra governo e territorio, perché figure come il commissario sono importanti”. E proprio il nome di chi dovrà rimettere a posto i danni dell’alluvione arriverà a breve. Parola del leghista: “È cosa di qualche giorno”.

"Zaia commissario dopo 24 ore?": il confronto Merlino-Candiani, guarda il video

Allora ecco che la Merlino lo incalza chiedendo se il “no” al nome di Bonaccini sia legato al fatto che i danni non sono solo nella Regione da lui governata, ma anche nelle Marche. “Non può essere visto solo come una questione territoriale di quei territori”, ribadisce Candiani che parla di “una catena di comando stretta ma con una forte collaborazione tra Regione e commissario”.

"Ma stai zitta!": la "gretina" travolta in diretta, esplode il caos dalla Merlino

Già durante il voto alla mozione in consiglio regionale, la Lega si era giustificata parlando di "alcun veto o antipatia nei confronti di alcuno" e si auspica "che la nomina del commissario avvenga al più presto".