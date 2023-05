Myrta Merlino, caos in studio: parla la Schlein, ma finisce malissimo

25 maggio 2023 a

a

a

Momento assai divertente, e un po' imbarazzante, a L'aria che tira su La7. Myrta Merlino ha l'occasione di ascoltare in diretta il commento di Elly Schlein, segretaria del Pd, sull'alluvione in Emilia Romagna di cui fino a qualche mese fa è stata vicepresidente e assessore. Molti, anche da sinistra, si aspettavano parole forti, magari anche un mea culpa per quello che sulla prevenzione e la pulizia di fiumi e canali poteva essere fatto e, forse, non è stato fatto. O perlomeno non è stato fatto a sufficienza. Da qui la trepidazione della Merlino.

"Fatemi parlare". Dino Giarrusso protesta, poi... Alluvione, sconcerto dalla Merlino | Video





La conduttrice di La7 interrompe il grillino Gubitosa per collegarsi al volo con Trento, dove la Schlein è ospite del Festival dell'Economia. Qualcosa però non funziona alla perfezione. Dai microfoni esce una voce maschile, mentre le immagini mandano in onda la segretaria del Partito democratico che parla al microfono, seduta in poltrona. "Ma è una voce di uomo questa...", commenta sconcertata la Merlino in studio. Quindi torna tutto alla normalità, o quasi. "Anche in tema di ristori... Stiamo parlando di famiglie che in pochi minuti hanno perso tutto...", spiega la Schlein sostenendo, di fatto, l'ovvio e ripetendo frasi di vuota retorica già ascoltate ogni giorno da una settimana a questa parte.





"Ma è una voce da uomo questa...". Merlino e Schlein, qualcosa non va: guarda il video di La7

La Merlino ascolta in silenzio e poi sussurra: "La sento malissimo... Voi sentito? Si sente male ragazzi, c'è qualcosa che non va nell'audio, lo capite? Forse la regia...". Risolti i problemi tecnici, la padrona di casa taglia il collegamento: "La risentiamo dopo, quando arriverà al dunque e farà un commento".