Otto e Mezzo, scontro Bocchino-Braidotti: "Questa è la mia esperienza"

Sconto acceso tra Italo Bocchino e Rosi Braidotti a Otto e Mezzo sull'omicidio di Senago. Come è noto, il ministro Roccella è intervenuto su quanto accaduto annunciando nuove misure per frenare il dramma dei femminicidi. La professoressa Braidotti nel corso della puntata si è voluta complimentare con la Roccella per la tempestività del suo annuncio che potrebbe dare una stretta alle misure che riguardano killer come il 30enne di Senago. Bocchino ha sottolineato però un aspetto: "Credo che il problema sia culturale. Ben vengano le nuove misure ma di fatto un uomo che uccide la propria compagna incinta di sette mesi non c'è legge che tenga.

Piuttosto fa risolto il problema culturale, qualche tempo fa c'era più rispetto per le donne in una società matriarcale come quella del sud Italia che io conosco bene". Apriti cielo, la Braidotti interviene subito: "Non sono d'accordo, e non ho alcuna nostalgia di quella società partiarcale. In quel caso le donne amministravano ma aveano un ruolo di secondo piano". Bocchino la gela: "Non so quali esperienze lei abbia fatto, io parlo della mia...". Colpita e affondata.