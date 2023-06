Cruciani e le borseggiatrici rom: "Occhio, abbiamo un indizio". Inquietante scoperta

02 giugno 2023 a

La questione delle borseggiatrici rom potrebbe essere molto più grave di come sembra. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del primo giugno, Giuseppe Cruciani afferma: "Queste persone escono dai campi e vanno a rubare e portano a casa per sé o per la propria famiglia il portafoglio o quello che rubano". Ma attenzione, prosegue il giornalista e conduttore de La Zanzara, su Radio24, "può esserci dietro una vera e propria organizzazione delle borseggiatrici rom. È possibile che sia così. Noi abbiamo questo piccolo indizio che deve essere rafforzato dalle forze dell'ordine e da altre indagini",

A quel punto interviene il conduttore, che osserva: "Ma questo cambierebbe la dimensione del problema, radicalmente. Non è uguale se tanti individui commettono gli stessi reati e se tanti individui si organizzano tra di loro per commettere i reati... L'asticella sale". "Sì, l'asticella sale", risponde Cruciani. "C'è una piccola, grande - vedremo - organizzazione che si occupa di pianificare i furti per ottenere soldi e un quantitativo di beni e gioielli da rivendere sul territorio nazionale".