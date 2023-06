Barbara d'Urso in Rai? “Ci vediamo...”: quattro parole che svelano tutto

02 giugno 2023 a

a

a

Barbara d'Urso a settembre sarà ancora al timone di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha indirettamente smentito le voci che la volevano in trattativa con la Rai: si è parlato molto di un suo possibile sbarco a Ballando con le stelle, più precisamente all'interno della giuria, o su una piattaforma di streaming. La d'Urso ha fatto chiarezza proprio in occasione dell'ultima puntata stagionale di Pomeriggio Cinque.

"Occhio al dettaglio". Barbara d'Urso inchioda la Scuccia: ecco di chi è innamorata

“Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo a settembre, ovviamente”, ha dichiarato la conduttrice. La formula scelta dalla d'Urso per comunicare con i suoi telespettatori è stata particolare: quelle quattro parole - “ci vediamo a settembre” - implicano che per il momento la conduttrice non lascia Mediaset, ma non è detto che non lo faccia alla fine del 2023.

"Chi comanda a casa tua?". Barbara D'Urso e la rissa con l'ospite: gelo a Canale 5

Il contratto della d'Urso è infatti in scadenza a dicembre, quindi il suo addio al Biscione potrebbe essere soltanto rimandato. Al momento non ci sono infatti certezze sul fatto che la conduttrice rimanga al timone di Pomeriggio Cinque anche a gennaio, quando il programma ritornerà dalle vacanze natalizie. D'altronde la d'Urso ha parlato di ritorno a settembre, ma non ha aggiunto altro sul suo futuro, che è ancora tutto da scrivere.