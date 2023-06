Fiorello, "solo 5 puntate": la Rai trema, occhio a questo video

03 giugno 2023 a

a

a

“5 puntate: quelle che mancano alla fine di VivaRai2… E quelle che riviviamo qui per non pensarci”. Così la trasmissione di Fiorello ha lanciato sui social “Il meglio di…”, in attesa del ritorno in diretta previsto per lunedì 5 giugno. Questa stagione è ormai agli sgoccioli per lo showman siciliano, che non ha ancora sciolto le riserve su cosa fare in futuro: gli ascolti e l’impatto mediatico di VivaRai2 sono stati eccellenti, però Fiorello non ama ripetersi.

“Siamo alla volata finale - ha dichiarato qualche settimana fa - adesso il dubbio è: va rifatto l’anno prossimo o no? Se lo rifai, dicono che fai sempre la stessa cosa. Se non lo rifai, dicono che lo devi rifare. Siamo in crisi d’identità. Ci penserò per tutto agosto”. Insomma, si prospetta una lunga estate ma la sensazione è che VivaRai2 possa tornare, magari con qualche modifica: d’altronde è diventato un appuntamento imperdibile per chi lavora e va a scuola.

"Fiorello? Ecco perché avevo paura": il segreto svelato su Viva Rai 2

Molti pensavano che sarebbe stato un flop e invece Fiorello ha stupito tutti, rivitalizzando una fascia oraria “morta” e una rete come Rai2 che stava faticando moltissimo. Addirittura la trasmissione dello showman siciliano è riuscita a superare la concorrenza di Rai1, dove tra l’altro sarebbe dovuto inizialmente andare in onda.