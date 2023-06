Livio Beshir, rivoluzione su Rai 1: storica prima volta a Viale Mazzini, cosa gli affidano

21 giugno 2023 a

a

a

Sarà Livio Beshir il conduttore della prossima stagione di Linea Verde. La notizia arriva da DavideMaggio.it che dà così un volto e un nome a chi si appresta a sostituire Beppe Convertini, spazzato via dalla "rivoluzione" dentro viale Mazzini. Di sicuro la conduzione di Linea Verde è stata valutata attentamente dal neo direttore dell’intrattenimento daytime Rai Angelo Mellone, che si occupava di Linea Verde e degli altri programmi legati al territorio già prima delle ultime nomine che hanno ridefinito l’organizzazione dirigenziale a Viale Mazzini.

Alla base dell'esclusione di Convertini, reduce tra le altre cose di un bruttissimo incidente in moto, non ci sarebbero ragioni legate agli ascolti del titolo, assolutamente positivi, ma la necessità di incastrare i tanti tasselli nell’intricatissimo puzzle del daytime e non solo. Ecco allora che se Livio Beshir approda a Linea Verde, Beppe Convertini troverà posto a Uno Mattina in Famiglia, trasmissione orfana di Tiberio Timperi che si accaserà a I Fatti Vostri.

"Faccia distrutta". Il dramma di Beppe Convertini: incidente devastante, come andrà in onda a Linea Verde | Guarda

Andando al timone dello storico e fortunato contenitore domenicale di Rai1, Beshir conquista anche un primato: dopo tanta gavetta, tra recitazione e conduzione, sarà il primo annunciatore uomo della televisione italiana a prendersi una ribalta di tutto rispetto. Tra gli ultimi impegni del 44enne - nato ad Anagni, in provincia di Frosinone, nel 1979 da padre egiziano (con la cittadinanza americana) e da madre italiana - Starbene, nella mattina di Rai2. Beschir non si è fatto mancare neanche apparizioni in House of Gucci e nella recente serie di Sky Call My Agent. Ora lo attende la sfida più grande.