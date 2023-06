Orietta Berti, cala la mannaia-Mediaset: "Chi può sostituirla", che beffa

20 giugno 2023 a

Cambia tutto al GfVip, anche gli opinionisti. Pare che nella prossima edizione, in partenza il prossimo settembre, non ci saranno né Sonia Bruganelli né Orietta Berti. Se per la prima girava voce di una sua sostituzione già da tempo, per la cantante invece si tratterebbe di una novità dell'ultimo momento. Secondo Dagospia, “non è scontato che al loro posto possano arrivare Cristiano Malgioglio e Amanda Lear“.

Nei giorni scorsi anche TvBlog aveva rivelato che non c’è alcuna certezza sul ritorno della Berti. Secondo il portale, però, la nota artista potrebbe essere sostituita da Emanuele Filiberto. E ora a insinuare il dubbio è anche Dagospia, che per gli eventuali sostituti però fa dei nomi diversi: “Ritornano fuori due nomi che sarebbero la fortuna del programma: Amanda Lear e Cristiano Malgioglio“.

Nel frattempo Malgioglio è stato confermato come giurato di Tale e Quale Show. Per questo è probabile che, qualora dovesse ricevere una proposta da parte di Alfonso Signorini, il cantante dovrà rinunciare al programma di Carlo Conti. Secondo la maggior parte degli utenti sui social, però, se si trovasse di fronte a un bivio, Malgioglio sceglierebbe la trasmissione di Rai 1. Intanto da alcuni giorni sarebbero iniziati i casting per trovare i personaggi non famosi che abiteranno la casa più spiata d'Italia a partire da settembre.