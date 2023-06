Ilary Blasi, non poteva finire peggio di così: Mediaset, la sentenza è tombale

Claudio Brigliadori 21 giugno 2023 a

a

a

Vince il confronto con la Rai, Ilary Blasi, ma Mediaset ha ben poco da esultare per il dato di ascolti dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi, un format storico che forse mai come in questa edizione ha mostrato la corda e che costringerà i piani alti di Cologno Monzese a fare molte valutazioni per la prossima stagione. I numeri infatti sono modesti: 2 milioni 378mila telespettatori, per uno share del 21,3%, mentre una anno fa (sia pure con un diverso metodo di rilevazione) l’adventure show di Canale 5 aveva raccolto il 23,3 per cento.

Il trend è discendente: l’edizione 2022 era stata la meno vista di sempre. Dietro all’Isola, la replica della fiction Blanca, su Rai 1, con 2 milioni e 340mila spettatori e il 14,4%, e Report, su Rai 3, con il 10,1% e 1 milione e 765mila spettatori. Non tutte le colpe del mezzo flop dei naufraghi vip possono essere addossate alla Blasi, che ha comunque pagato una pessima chimica con Enrico Papi e Vladimir Luxuria, opinionisti in studio. Male il cast, al di là della sfortuna di aver perso 5 concorrenti nelle prime 5 puntate, tra cui gli innamorati Cecchi Paone-Antolini, sulla carta una delle chiavi della “sceneggiatura”. Alla fine l’ha spuntata Marco Mazzoli, che da padrone di casa del cattivissimo Zoo di 105 ha portato un po’ di brio anche una volta uscito il sodale Paolo Noise.

"Come ha salutato tutti Ilary Blasi": conferme pesantissime dai corridoi di Mediaset

Cosa riporteremo a casa dall’Honduras? Una nuova modella da buttare nella mischia, la brasiliana Helena Prestes, l’arrabbiatura dei fan di Nicolas Vaporidis, vincitore 2022 (Mazzoli ha chiosato che si era riproposta la stessa situazione di un anno fa, il bello - allora Luca Daffrè, oggi Luca Vetrone - contro il brutto - Vaporidis, appunto, e Mazzoli). Poca roba, onestamente. Meglio la dedica finale a Chico Forti: lui sì da non dimenticare.