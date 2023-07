Elly Schlein, la domanda che la imbarazza tv: "Ci mette la mano sul fuoco?"

03 luglio 2023 a

Elly Schlein deve parare i colpi di Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania ha usato toni durissimi per colpire la segretaria e i dirigenti dem che fanno parte della sua segreteria: "Mi imbarazza - ha tuonato il presidente della Regione Campania - avere gente che magari consuma 300 euro l'ora per le imbecillità, e 300 euro l'ora sono i due terzi di una pensione al minimo, e mi domando quale credibilità possa avere chi ha questo rapporto di coerenza fra il modo di vivere e il modo di parlare". Parole, come dicevamo, durissime, alle quali Luca Telese ha chiesto alla Schlein di rispondere a In Onda. La segretaria ha sfoderato una delle sue celebri supercazzole per non rispondere a De Luca e dunque per non fare chiarezza sulla guerra che sta sconvolgendo il Pd: "Il cambiamento non piace a tutti, evidentemente non andrò a genio a tutti, ma alle polemiche personali non rispondo, rispondo con la politica...".

Poi il solito spot all'estate "militante": "Sarà un lavoro lungo quello della ricostruzione della credibilità e di una identità forte del Pd. L’estate del Pd sarà una estate di militanza sui bisogni delle persone per cercare di ricostruire una connessione con quelli che vorremmo rappresentare. E questo, l’ho sempre detto, non lo fa una persona da sola". Insomma in circa 30 minuti di intervista, la Schlein non ha sciolto i nodi che riguardano i dem e ha sciorinato i soliti attacchi alla Meloni. Nulla di nuovo. Salvo registrare l'imbarazzo in chiusura sui sindaci rossi che farebbero la "cresta" sui fondi chiesti al governo per l'Emilia Romagna. Telese chiede: "Ci metterebbe la mano sul fuoco che nessuno di questi ha gonfiato le richieste per i fondi stanziati dal governo?". Altra supercazzola: "Io non parlo di mano sul fuoco, dico che non bisogna strumentalizzare un dramma come quello dell'alluvione". Insomma, è sempre colpa di Giorgia Meloni.