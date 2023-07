Rai, ecco i nuovi palinsesti: la rivoluzione, chi entra e chi esce

07 luglio 2023 a

La Rai ha ufficializzato i palinsesti della prossima stagione televisiva, annunciando tutta una serie di new entry. In particolare la terza rete della tv di Stato ha necessitato una vera e propria rivoluzione dopo gli addii di Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer. Ma andiamo con ordine, partendo dai nuovi arrivi su Rai1: Caterina Balivo ha ottenuto la conduzione nel daytime de La volta buona, programma che racconterà le eccellenze italiane; Francesco Giorgino si occuperà dell’approfondimento in seconda serata chiamato XXI Secolo; Pino Insegno prenderà a partire da dicembre il posto di Flavio Insinna alla guida de L’Eredità.

Il tanto discusso Amadeus ha invece calato un poker di programmi che non era affatto scontato: non solo condurrà il Festival di Sanremo, ma anche Affari tuoi, Arena Suzuki e L’anno che verrà. Tornando alle new entry, Beppe Convertini prenderà il posto di Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia, mentre Elisa Isoardi sbarcherà a Linea Verde Life. Tanti volti nuovi anche su Rai2: Lorena Bianchetti condurrà il dating show Mi presento ai tuoi; Max Giusti proporrà Veramente falso, uno show sul mondo delle imitazioni; Bianca Guaccero sarà affiancata da Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia a Liberi tutti; Filippo Facci avrà una striscia di cinque minuti di approfondimento quotidiano prima del Tg2 delle 13; Pino Insegno condurrà un paio di mesi di Ilmercanteinfiera prima di passare a L’Eredità. E ancora: Luisella Costamagna proporrà un approfondimento in seconda serata intitolato Tango, mentre Enrico Ruggeri con Gli occhi del musicista viaggerà con gli artisti che hanno segnato la musica italiana.

E veniamo infine a Rai3, che ha richiesto grossi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Roberto Inciocchi arriva da SkyTG24 per condurre Agorà, mentre Monica Maggioni si trasferisce da Rai1 per sostituire Lucia Annunziata a In mezz’ora. Serena Bortone prenderà il posto di Massimo Gramellini a Le Parole, mentre Sigfrido Ranucci con Report si sposterà alla domenica sera per colmare il vuoto di Fabio Fazio. E ancora, oltre a Ciao Maschio, confermato, per Nunzia De Girolamo ecco anche Botta e risposta, il titolo è ancora provvisorio, che andrà in onda in prime-time il lunedì.