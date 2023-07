Fiorello, un'amara sorpresa in Rai: "Perché non è nei palinsesti"

07 luglio 2023 a

Nessuna traccia di Viva Rai 2 nei palinsesti Rai 2023/2024 presentati oggi a Napoli. A spiegare il motivo dell'assenza del programma di successo di Fiorello nella lunga lista di trasmissioni della prossima stagione è l'ad Roberto Sergio: "Come sapete c’è la volontà della Rai di proseguire, credo che Rosario abbia voglia di proseguire, ma c’è un tema ancora da risolvere: Via Asiago 10, non è solo legato alla Rai, ma ci abitano delle persone, ci sono dei condomini. Con il mio staff ed io in prima persona cercherò di collaborare con i condomini di trovare una sintesi che consenta a Rosario a novembre di riprendere lo show”.

Alla fine Sergio ha provato a rassicurare i telespettatori più affezionati del programma: "Faremo di tutto perché questo possa accadere dopo un ulteriore e straordinario ringraziamento per quello che Rosario ha fatto e sempre fatto in Rai perché è un grande uomo Rai”. Quando lo showman siciliano ha salutato il suo pubblico durante l'ultima puntata di stagione, tutti erano praticamente certi del suo ritorno nella prossima stagione televisiva per via degli ottimi ascolti ottenuti. Basti pensare che la chiusura di Viva Rai 2 ha segnato il record di ascolti, con 1,1 milioni di telespettatori e il 23% di share. L'unico ostacolo, ora, sembra essere il luogo in cui va in onda la trasmissione.