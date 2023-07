Nunzia De Girolamo si scatena: "Io raccomandata?", chi stende senza appello

23 luglio 2023 a

Sulla cresta dell'onda, Nunzia De Girolamo, alla conduzione di Estate in diretta su Rai 1, prima di tornare, a settembre, al suo Ciao Maschio e al nuovo talk politico che condurrà su Rai 3, il cui titolo provvisorio è Botta e Risposta.

Nunzia fa ascolti-record, eppure a causa del suo passato politico sconta ancora un pregiudizio: infatti c'è chi la accusa di essere raccomandata, o almeno di avere davanti a sé un percorso più semplice rispetto a molti altri.

Illazioni a cui la De Girolamo risponde in modo netto in un'intervista concessa a Gente: "Raccomandata? Ma quando mai! È vero che io sono una donna di centrodestra ma ho iniziato in Rai facendo Ballando nel 2019 con il governo giallo-verde di Conte e Salvini. Poi c’è stato quello giallo-rosso e poi Draghi. E io ho iniziato a fare Ciao Maschio grazie a Stefano Coletta che mi ha dato fiducia. E la stessa fiducia me la stanno dando i nuovi dirigenti Rai. Quindi di che stiamo parlando?", ha tagliato corto Nunzia De Girolamo.

Poi, un commento sulla sua nuova esperienza ad Estate in diretta: "I primi giorni ero molto emozionata, lo ammetto. Ho dovuto prendere le misure con situazioni nuove come con la co-conduzione con Gianluca Semprini che sta andando bene, lui accetta i miei scherzi, è una persona perbene e simpatico. E poi l’approccio con la cronaca nera, i tempi, la diretta... Ma fin qui tutto bene, ora la tensione è calata e mi sto divertendo", conclude una lanciatissima Nunzia De Girolamo.