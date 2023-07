In onda, "incidente" in diretta. Bechis interrotto, l'irritazione di Marianna Aprile

24 luglio 2023 a

Franco Bechis, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile, interviene a In Onda, nella puntata del 23 luglio, sul caso di Patrick Zaki, ma nel finale il suo discorso viene interrotto dall'assistente vocale attivato per sbaglio. Provocando la reazione - e irritazione - della conduttrice, che sbotta: "È la seconda volta che succede questa settimana".

Qui l'intervento di Bechis a In Onda

Nel suo commento il direttore di Open aveva osservato: "Zaki non ha fatto niente e finiva in carcere per non aver fatto niente. Con una sentenza anche molto pesante e probabilmente voluta, suggerita da Al Sisi per fare la grazia dopo e farla pesare dopo". "È un attivista egiziano che ha vissuto e studiato in Italia, non un personaggio pubblico enorme, che per non aver fatto niente, se non esprimere un'opinione come si fa in tutto il mondo occidentale, si trovava in carcere, torturato e poi liberato, poi di nuovo sotto processo... È chiaro che è una storia che ha preso", ha proseguito Bechis. "È un attivista dei diritti umani che per questo ha deciso di non salire su un aereo di Stato, anche se sarebbe stato più comodo e gratuito ma in contrasto con l'essere appunto un attivista dei diritti umani. Anche per il governo è meglio che sia andato così...". E qui viene interrotto da Siri...