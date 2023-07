Gianluigi Paragone demolisce il ministro tedesco: "Ignorante, pir***! Deve tacere"

25 luglio 2023 a

Continua la polemica sul ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, che qualche giorno fa aveva detto che "in Italia fa troppo caldo e che il turismo non ha futuro". Dopo le durissime parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè e del senatore Maurizio Gasparri, anche Gianluigi Paragone, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha replicato: "Il ministro è a metà tra l'ignorante e il pirla. Pensa di farsi bello sui cambiamenti climatici. Ma uno che non capisce il valore delle Chiese non può parlare di clima".

Quindi Paragone ha commentato i risultati delle elezioni politiche in Spagna. "Il vento di destra in Europa c'è e non si affievolisce", ha proseguito il giornalista. "Il dato più sbalorditivo è il recupero di Pedro Sanchez che è stato molto attento anche alle politiche occupazionali. È importante che Meloni abbia iniziato a dialogare sul salario minimo. Insomma non bisogna sottovalutare il tema dei salari", ha sottolineato Paragone. "Per quanto riguarda la Spagna, io tenderei a prevedere elezioni anticipate. A questo punto è necessario capire se anche le misure del governo italiano avranno una soddisfazione nei lavoratori. Le famiglie sono in grande difficoltà. Per questo ci dev'essere un intervento sul tema del salario minimo e delle pensioni. Altrimenti diventerà un problema di difficile soluzione", ha concluso.