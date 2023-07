Meteo, Guido Bertolaso: "Preparatevi, situazioni ancor più prolungate"

26 luglio 2023 a

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, ai microfoni de L'Aria che Tira, spiega qual è la situazione sul territorio dopo il downburst che qualche giorno fa si è abbattuto, in piena notte, su Milano. "Oggi la situazione è migliorata ma dovremo affrontare sempre più queste situazioni climatiche", spiega Bertolaso. Poi si lascia andare a una sorta di profezia su quello che potrebbe accadere nei prossimi anni. Un periodo in cui, secondo Bertolaso, dovremo prendere confidenza con questi improvvisi temporali che rischiano di devastare una intera città: "Fosse accaduto durante il giorno la situazione sarebbe stata assolutamente drammatica. Nel corso dei prossimi anni ci dovremo abituare a situazioni simili che purtroppo saranno più prolungate nel tempo".

Parole chiare quelle di Bertolaso che di fatto suonano come un allarme su quello che ci attende sul fronte meteo. Poi a chi muove critiche sul negazionismo sui cambiamenti climatici, la risposta di Bertolaso è diretta e senza giri di parole: "Posto che il cambiamento climatico è già accaduto, noi ci dobbiamo preparare per gestirlo. I cambiamenti climatici ci sono già, mettiamocelo in testa".