In onda, Calenda: "Renzi e Forza Italia? È in atto...". La rivelazione bomba

Carla Calenda, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, su La7, nella puntata del 28 luglio, fa alcune rivelazioni sul leader di Italia Viva Matteo Renzi e Forza Italia: "Un avvicinamento è in atto, dalla questione Santanché al salario minimo, dalla forzatura sulla commissione Covid al ricordo di Berlusconi", afferma il leader di Azione. "Ci sono elementi che vedono una differenza che si va a marcare. Noi abbiamo una buona collaborazione con molte persone in Italia Viva ma sono due partiti diversi che faranno le loro scelte e se Renzi decidesse di andare in Forza Italia sarà la sua scelta, è legittimato a farlo. In bocca al lupo se sarà così", sentenzia Carlo Calenda.

Pnrr - "Trovo sbagliato aver atteso così tanto per spiegare cosa si doveva cambiare. Il tempo è un fattore non indifferente nell’implementazione del Piano e crea grossi problemi ai Comuni", prosegue poi il leader di Azione parlando del Pnrr. Calenda ha comunque espresso soddisfazione per il via libera Ue alla terza rata e alla revisione del piano dell’Italia relativa alla quarta rata.