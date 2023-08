Mediaset, "Pier Silvio Berlusconi è andato su tutte le furie": chi manda a casa

02 agosto 2023 a

a

a

Mentre prosegue la profonda rivoluzione a Mediaset, si ragiona ancora sulle cause di questa rivoluzione, sui volti nuovi e, in definitiva, sulle mosse di Pier Silvio Berlusconi, l'ad del Biscione che come è arci-noto ha scelto di "tagliare" tutto il trash possibile dalle sue reti.

Tra gli ultimi tagli, ecco quello di Giulia Salemi, che nella scorsa stagione del Gf Vip occupava la "postazione social". Il taglio è stato ufficializzato dalla Salemi in persona: "Mi dedicherò a nuovi progetti e ringrazio Mediaset per l’opportunità che mi è stata data", ha tagliato corto.

Insomma, la scure di Pier Silvio è calata anche su di lei: dopo Sonia Bruganelli e Orietta Berti (le due opinioniste non confermate e sostituite dalla sola Cesara Buonamici), anche l'influencer italo-iraniana è fuori.

Certo, la Salemi in passato col trash ci ha flirtato. Anzi, ben di più: si pensi alla "smutandata di Venezia", ossia il look ai limiti dell'indecenza presentato sul red carpet della kermesse cinematografica, e ancora all'epopea nella casa del Gf Vip con Francesco Monte, quando i due erano concorrenti.

Mediaset, salta un'altra testa: addio Giulia Salemi, chi le "frega" il posto

Eppure, alla "postazione social", Giulia Salemi si era reinventata con costrutto, mostrando intelligenza e un'attitudine "pacata" che nessuno fino a quel momento conosceva. Interventi precisi, selezione di contenuti utili, nessun tipo di sbavatura né invadenza. Insomma, sembrava possibile una conferma, per Giulia Salemi. E invece no. E così, come fa notare il sito specializzato gossipetv.com, "evidentemente Pier Silvio è davvero andato su tutte le furie per ciò che si è visto nella scorsa stagione, decidendo di fare tabula rasa e di non guardare in faccia a nessuno". Con un'unica eccezione: Alfonso Signorini, confermato al timone del prossimo Grande Fratello.