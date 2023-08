Elsa Fornero attacca Meloni: "Reddito? Fatto increscioso". Cosa scorda

02 agosto 2023 a

a

a

Si infiamma il dibattito sulla rimodulazione del reddito di cittadinanza da parte del governo di Giorgia Meloni da Luca Telese e Marianna Aprile a In onda, su La7, nella puntata del primo agosto. In collegamento c'è Elsa Fornero che se la prende con l'esecutivo per aver comunicato via sms la fine del sussidio. Proprio lei che dall'oggi al domani quando era ministro del Lavoro con il caso "esodati" lasciò senza stipendio e senza pensione migliaia di lavoratori. Da che pulpito...



Qui l'intervento di Elsa Fornero a In Onda

"Tra chi ha a cuore l'Italia...". Gufi smentiti, come rosica Elsa Fornero (e Meloni se la ride)

"Si sta facendo molta confusione sull'assegno per i figli. Spero che il governo rimedi", attacca l'ex ministro. "Hanno pagato l'assegno fino a ieri e possono continuare a pagarlo anche se la domanda non arriva nei tempi prescritti". E ancora: "Sono diciassette anni che non si riesce a fare un decreto sul bando per i balneari eppure qui si fa un decreto per togliere un assegno di cittadinanza senza alcuna preparazione per le persone. Non è che tutti sono obbligati a sapere tutti i decreti", sbotta la Fornero. Che prosegue: "Mi sembra che ci siano due pesi e due misure", il sussidio "andava corretto, ma quello che è successo è un fatto increscioso che di nuovo denota una certa trascuratezza da parte del governo di una parte della cittadinanza. Chi froda va scoperto ma non togli dall'oggi al domani il reddito alle persone in difficoltà, è una cosa veramente deprimente".