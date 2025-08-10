In Onda, Italo Bocchino liquida Sara Menafra: "Tu non domandi e io rispondo"

"Il problema esiste, qui ci vorrebbe un miracolo". A intervenire sull'escalation a Gaza anche Italo Bocchino. Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese nella puntata di domenica 10 agosto, Bocchino ricorda: "Non dimentichiamoci che tutto è nato il 7 ottobre e che Hamas è un gruppo terroristico. Il governo italiano è stato tra i primi a dire che c'è assolutamente bisogno di evitare l'occupazione di Gaza. L'Italia ha fatto...". Ma Bocchino non fa in tempo a finire di parlare che subito viene interrotto da Sara Menafra: "Ma cosa ha fatto?", insiste lei. "Tu non fai le domande e io rispondo", la liquida il direttore editoriale del Secolo d'Italia prima di tornare al suo discorso. "Bisogna trovare un equilibrio. Non dobbiamo lasciare le armi ad Hamas".

Un discorso, quello del giornalista, già ribadito durante il Giffoni Film Festival. "Quello a Gaza è un massacro inaccettabile, e va detto con chiarezza. Deve provare vergogna chi nega questo ma anche chi pensa che la soluzione sia la distruzione di Israele".