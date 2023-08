Antonio Padellaro si inchina al governo: "Mossa azzeccatissima"

09 agosto 2023 a

Si parla della mossa del governo sugli extraprofitti delle banche a L'aria che tira Estate su La7, nella puntata del 9 agosto e Antonio Padellaro, firma de Il fatto quotidiano di Marco Travaglio, che è in collegamento, la definisce una "mossa azzeccatissima". Padellaro dice chiaramente che la "sinistra è stata presa in contropiede perché non si aspettava un provvedimento che il Movimento 5 stelle aveva chiesto a gran voce e ora non sa che pesci prendere".

Qui, l'intervento di Antonio Padellaro a L'aria che tira

Detto questo, prosegue il giornalista, "non si è capito bene come verranno utilizzate queste risorse e quanto saranno". E attenzione, avverte Antonio Padellaro, "sono provvedimenti molto complicati dal punto di vista tecnico, quindi è tutto da vedere l'effetto, quale sarà l'effetto. Dal punto di vista politico la mossa però è azzeccatissima".

"Certo Giorgia Meloni non si è voluta intestare il provvedimento che invece si è intestato Matteo Salvini", osserva il conduttore: "C'è dietro una spartizione?". "La cena tra Salvini e Meloni è una cena tra amici e anche i contrasti tra loro non mi sembrano clamorosi", risponde Padellaro. "Camminano divisi per colpire uniti. Sono forze concorrenziali, alle europee si contenderanno lo stesso elettorato, ma il potere è un cemento straordinario e loro vanno d'amore e d'accordo". E Meloni non si è intestata questa mossa perché "è furba e questo provvedimento creerà problemi con le grandi banche quindi lei si mette da un lato perché poi quando ci sarà da negoziare sarà lei a farlo".