Viva Rai 2, "molti problemi" per Fiorello: panico a Viale Mazzini

12 agosto 2023 a

Potrebbe essersi conclusa la polemica sulla nuova sede di Viva Rai2, programma mattutino condotto da Fiorello. A causa degli schiamazzi, la trasmissione aveva suscitato non poche critiche da parte del vicinato. Risultato? Ora serve un nuovo luogo. Lo stesso conduttore siciliano, lo scorso 9 giugno, aveva salutato il pubblico ammettendo che c’erano "molti problemi" da risolvere prima delle seconda edizione dello show.

A maggior ragione dopo che i residenti di via Asiago si erano lamentati per l’impossibilità di riuscire a riposare per via del trambusto mattutino che l’organizzazione della trasmissione comportava. Ecco allora la decisione sulla nuova location. Stando a Fanpage.it, Fiorello dovrebbe andare in onda, a partire dal prossimo novembre, dal Foro Italico.

Non a caso mercoledì scorso si sarebbe tenuto il tavolo per l’ordine e la sicurezza per valutare i pro e i contro della nuova collocazione in largo de Bosis, vicino alle piscine del Foro Italico e all’Auditorium Rai. Anche in questo caso ci sono però dei nodi da sciogliere. Il glass infatti si troverebbe in questo modo vicino allo Stadio Olimpico che ospita le partite della serie A e numerosi eventi. Considerando però che la trasmissione va in onda la mattina non dovrebbero esserci sovrapposizioni con partite o concerti. Non resta dunque che attendere.