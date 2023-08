Nunzia De Girolamo rivela: "La mia ansia è diventata realtà"

18 agosto 2023 a

Nunzia De Girolamo sotto choc per una notizia di cronaca. A parlarne è stata lei stessa a Estate in diretta su Rai 1: "Spesso quando porto mia figlia alle giostre sono una mamma molto ansiosa e la mia ansia è diventata realtà purtroppo, perché a San Pietro in Bevagna una giostra ha scaraventato letteralmente a terra una bambina di 14 anni", ha spiegato la conduttrice.

L'adolescente vittima dell'incidente sulla giostra ha riportato varie lesioni e fratture multiple. La prognosi è ancora riservata ma i medici, intervistati dell’inviata del talk di Rai 1, si sono detti cautamente ottimisti sulla ripresa della piccola. Poco dopo la De Girolamo e il suo collega, Gianluca Semprini, hanno parlato anche di un’altra tragedia, quella del piccolo Stefan - di appena 8 anni - morto in una piscina perché risucchiato durante la fase di pulizia.

Nei giorni scorsi la De Girolamo ha rivelato in diretta di non essersi sentita bene prima dell'inizio del programma. "Sono svenuta", ha raccontato. E, riferendosi al collega, ha aggiunto: "Lui ha ben pensato di metterci sulle poltroncine, non si sa mai. E’ stato molto tenero”. Infine la conduttrice ha voluto rassicurare tutti con le seguenti parole: “Sto bene mamma, sto bene”.