Estate in diretta, Nunzia De Girolamo sviene: tutto stravolto

Minuti di grande apprensione per Nunzia De Girolamo dietro le quinte di Estate in diretta, su Rai 1. L'ex ministra dell'Agricoltura, ormai convertitasi in conduttrice di successo a viale Mazzini, si è sentita male ed è svenuta. I telespettatori, fortunatamente, non hanno assistito alla scena e solo la confessione della stessa De Girolamo e del collega Gianluca Semprini ha fatto emergere la verità.

Un indizio lo fornisce la scena insolita: De Girolamo e Semprini si presentano in studio seduti su un paio di sgabelli. Insolita, si diceva, perché i due normalmente conducono in piedi. "Ma perché non lo dichiariamo subito perché siamo su queste poltroncine?", introduce il tema Nunzia, con un sorriso non proprio rilassatissimo. "La verità è che non sono stata bene". "Eravamo stanchi dopo Ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche a Ferragosto", prova a ironizzare Semprini.

"E' proprio gentile - lo ringrazia la compagna di diretta -. Io te ne dico di tutti i colori però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi. Sono svenuta e lui ha ben pensato di metterci sulle poltroncine non si sa mai. E' stato molto tenero". Quindi la diretta interessata rassicura parenti, amici e spettatori: "Sto bene mamma, sto bene".

Gli autori hanno dato poi qualcosa da bere alla De Girolamo, e Semprini ci scherza su: "Che è una cosa imbevibile, teniamola lì". "E' una medicina in realtà - interviene ancora Nunzia -, ci volevamo proprio morti".