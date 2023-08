Estate in diretta, Nunzia De Girolamo sconvolta: "Doloroso colpo di scena"

07 agosto 2023 a

a

a

Nunzia De Girolamo sconvolta. Nella puntata di lunedì 7 agosto di Estate in diretta, ecco un nuovo caso di cronaca. In particolare, però, i due conduttori si sono soffermati sugli aggiornamenti dell’omicidio di Nonna Benita di cui si sono occupati a lungo nelle ultime puntate. "C’è un doloroso e anche drammatico colpo di scena nella vicenda. Questa mattina il figlio Luca è stato trovato senza vita. Pare che si sia suicidato".

La conduttrice di Rai 1 ha detto che il figlio di Nonna Benita è stato trovato morto intorno alle ore 10:30 di stamattina. L'uomo era colui che aveva trovato la donna morta ai piedi del divano. "C’è una lettera che fa un riferimento a questo addio che ha dato alla famiglia, ma nessun riferimento alla morte della madre", ha aggiunto la De Girolamo.

Anche Gianluca Semprini ha commentato la vicenda di Benita Gasparini ed è apparso fin da subito molto sconcertato per l’ultima notizia: "Capite bene che è una svolta clamorosa. Ovviamente non c’è nessuna ipotesi che possa essere stato Luca a uccidere la mamma. Non c’è nessun riferimento in questa lettera". Da sempre Luca è stato molto restio a raccontarsi ai microfoni del loro programma.