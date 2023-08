Flavio Insinna al Tg1, "arrivata la mia ora". Confessione a tinte forti

25 agosto 2023 a

Non condurrà più L'Eredità, Flavio Insinna. Il popolare conduttore Rai (nemico pubblico di Antonio Ricci, che gli ha dedicato decine di servizi durissimi a Striscia la notizia, con tanto di imbarazzanti audio fuori onda) ha lasciato il posto a Pino Insegno e, di fatto, ha chiuso un lungo capitolo della sua vita professionale. Intervistato da Giorgia Cardinaletti al "Caffè" del Tg1 Mattina Estate, ha quindi ripercorso alcune delle tappe più gustose della sua carriera. Innanzitutto, l'esperienza al Festival di Sanremo nel 2007, accanto a Pippo Baudo e Michelle Hunziker. Un'emozione fortissima.

"Ho vissuto la potenza e la bellezza della musica. Quando ho sentito l’orchestra ho pensato che potesse essere l’ora", ironizza Insinna, che poi rivela: "Pippo fece una cosa che mi levò dodici, tredici anni di vita: mi levò lo spartito. Sono stato a rischio vita". Ora tornerà su Rai 1 con il primo di tre speciali di Techetechetè dedicati, ogni venerdì, a Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello. In studio, Insinna si presentato con una tazza con l'immagine sua e di Fabrizio Frizzi: "Siamo con la sciarpa di Telethon in questa foto. Nella mia mattina c’è sempre il sorriso di Fabrizio. Un uomo di grandissima intelligenza, chi ha avuto la fortuna di ascoltare a cena le sue riflessioni sulla vita sul lavoro lo sa".

Quindi ha mostrato un'altra tazza, più vecchia e molto intima: "Questa tazzina rappresenta la felicità di quando ero bambino. Chiedevo a papà l’autorizzazione per andare in bici e me ne andavo con una convinzione: che la vita fosse solo felicità, che non mi avrebbe mai potuto far male". A teatro e in tv, Insinna ha incrociato giganti come il compianto Gigi Proietti e quel Nino Frassica che dopo i fasti degli anni Ottanta con Renzo Arbore ha vissuto una seconda giovinezza sia con la fiction Don Matteo sia con il tavolo di Che tempo che fa, fortemente voluto da Fabio Fazio. Frassica, sottolinea Insinna, "mi ha dato tantissimo sul lavoro e fa ridere, e tanto, anche nel privato".