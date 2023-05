Fabio Fazio, la bordata di Frassica in diretta: "Dimmi quando si piange"

30 maggio 2023 a

Nino Frassica non usa giri di parole. Anche lui si unisce al coro delle "vedove" di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e lo fa a modo suo chiudendo Che tempo che fa con il monologo del "direttore e vicedirettore di Novella Bella". Frassica mette subito in imbarazzo Fazio con una battuta al vetriolo: "Scusa Fabio, ma mi puoi dire quando c'è la parte nella scaletta in cui tutti noi dobbiamo piangere? Non è prevista?". Il riferimento è ovviamente all'addio di Fazio e Littizzetto alla Rai con il trasferimento in blocco a Discovery dove i due hanno trovato un nuovo contratto (probabilmente milionario) che li attende.

Poi sempre Frassica mette ancora una volta nel mirino Fazio e con la sua ironia gli mostra cosa lo attende per il nuovo programma: "Ecco vedi? Ti mostro le foto del nuovo studio. C'è anche un pianoforte, come puoi vedere c'è un bagno privato e anche uno spazio dove potrai rilassarti.

Ecco anche la scrivania come questa che hai qui in Rai". Tutte le foto, ironiche, mostravano stanze abbandonate e fatiscenti di alcuni ruderi scovati sul web. Insomma Frassica ha voluto omaggiare "Fabietto" nella sua ultima puntata di Che tempo che fa in salsa Rai. Un monologo che ha divertito e non poco Fazio ma che ovviamente è stato incastonato nella lagna perenne per l'addio alla Rai da parte del conduttore e della sua Lucianina Littizzetto.