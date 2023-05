Fabio Fazio, Nino Frassica al veleno: "Una scelta imprudente"

27 maggio 2023 a

“Io mangio a casa di Fazio, dormo da lui. Quindi anche se lo trasferiscono di canale io lo seguo”: Nino Frassica, intervistato da La Stampa al Salone del Libro, ha commentato così l’addio di Fabio Fazio alla Rai dopo 40 anni. E alla domanda se mandare via il presentatore sia stata censura, ha risposto: “È stata una scelta imprudente”.

Nelle ultime ore si è parlato molto anche di un altro addio alla Rai, quello di Lucia Annunziata. La giornalista e conduttrice di Mezz'ora in più lo ha comunicato ai vertici dell'Azienda pubblica in una lettera pubblicata dall'Ansa, spiegando che non ci sono più i presupposti per una collaborazione con la tv di Stato.

Sulla polemica che in questi giorni sta interessando la Rai, ha detto la sua nelle scorse ore anche la premier Giorgia Meloni: "Io non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro. Io voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica". E ancora: "Se nella Rai qualcuno deve misurarsi col merito e decide che non ce la fa e deve misurarsi con altro, non è un problema che possiamo porci noi". Infine una stoccata alla sinistra: "Ci avevano detto che la sinistra aveva una egemonia culturale, ma non era egemonia culturale, era egemonia di potere. E ora c'è nervosismo per la paura di perdere quel sistema di potere".