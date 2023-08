Flavio Insinna, via dalla Rai? La risposta che spiega tutto

15 agosto 2023 a

Dopo la lunga esperienza al timone de L'Eredità, adesso tocca a Flavio Insinna parlare del suo futuro. Il conduttore infatti negli ultimi tempi è stato al centro di alcune indiscrezioni che parlano di un presunto allontanamento dalla Rai alla ricerca di nuove avventure. E in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, anticipata da Davide Maggio, Insinna spiega il suo futuro: "Posso dirle solo che il futuro è ancora tutto da scrivere", afferma Insinna riferendosi anche alle indiscrezioni che lo vedono con un piede a La7.

Ma Insinna poi corregge il tiro e parla dei suoi nuovi impegni in Rai. Sarà al timone di Techeteche Show, da venerdì 25 agosto 2023, nella prima serata di Rai 1: "Sarò come gli addetti alle porte girevoli dei grandi alberghi. Con frac, cilindro e bastone dirò al pubblico: ‘Venghino, signori, nel padiglione delle meraviglie!’ e lo guiderò nei vari saloni. Sarà un giro pieno di sorprese perché anche chi, come me, è amante della televisione non può ricordarsi di tutto o avere visto tutto di questi tre giganti".

Ma le sorprese non finiscono qui. Il pubblico della Rai lo vedrà lunedì 18 settembre alla conduzione di Tutti a Scuola. Si tratta di una cerimonia di apertura per gli studenti italiani del nuovo anno scolastico, con la presenza del Presidente della Repubblica. Invece, il 24 settembre sarà in onda, come già indicato, con La Stoccata Vincente su Rai 1.