Paolo Del Debbio, rivoluzione-Pier Silvio: che fine fa Dritto e Rovescio

01 settembre 2023 a

a

a

Importanti novità in casa Mediaset con Paolo Del Debbio che intratterrà i telespettatori anche domenica. Quello che vede Dritto e Rovescio protagonista è un esperimento limitato. Il bis, infatti, prevede sei domeniche, dal 17 settembre fino al 22 ottobre. Poi il posto verrà lasciato a Zona Bianca, fino al 17 dicembre, quando si andrà in pausa natalizia.

"Non me ne frega un ca***o". Del Debbio fuori controllo, caos in regia | Video

Intanto - ricorda TvBlog - anche per Giuseppe Brindisi si prevedono novità. La sua trasmissione lascerà il mercoledì per cedere la serata a Fuori dal Coro, che slitta di un giorno per poter accogliere al martedì la nuova arrivata Bianca Berlinguer. Così Zona Bianca si trasferisce di domenica, il 3 e 10 settembre. A quel punto, con l’arrivo di Del Debbio, Brindisi prenderà una pausa fino al 29 ottobre.

Mediaset, la voce bomba sui palinsesti: cosa si prende Giordano. E la Berlinguer...

In fatto di raddoppi test simile riguarderà Gianluigi Nuzzi e il suo Quarto Grado. Eppure - si precisa nel retroscena -, la doppietta venerdì-domenica andrà in scena non prima del 2024, probabilmente già da gennaio. Intanto dal prossimo lunedì alla guida di Stasera Italia ci sarà Nicola Porro. Il conduttore di Quarta Repubblica guiderà la trasmissione fino a Natale. Nel weekend ecco Augusto Minzolini, che coprirà l’assenza di Veronica Gentili, al timone de Le Iene.