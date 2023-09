In Onda, Nathalie Tocci e la Russia: "Effetto catastrofico", cos'è cambiato

01 settembre 2023 a

a

a

Continua a far discutere il discorso pronunciato da Papa Francesco durante il X incontro nazionale dei giovani cattolici della Russia. Nel corso di In Onda, la trasmissione del palinsesto di La 7, Nathalie Tocci ha definito catastrofiche le parole del Pontefice perché in linea con la propaganda nazionalista perpetrata dallo stesso Vladimir Putin. Il conduttore, Luca Telese, è però di parere opposto. "Sarebbe come se in Italia si dicesse che siamo eredi dei cesari e dei medici. Non vedo un messaggio nazionalista o criptoputiniano", ha commentato il giornalista.

"Dove l'avete trovato? Piccolo provocatore, ti denuncio". Alemanno travolge Raimo: a La7 finisce male | Video

Il problema, sollevato dalla direttrice dell'Istituto Affari Internazionali di Roma, è l'errato tempismo del Pontefice. "Il tema è il momento in cui è stato pronunciato questo discorso", ha dichiarato la politologa romana. "Se fosse stato pronunciato anni fa probabilmente non avrebbe fatto comunque piacere agli ucraini. Questa guerra è animata da Putin che, a detta sua, è ispirato dai grandi imperatori russi. In questo momento - ha aggiunto Tocci - è tossico parlare di impero e non rinnegare la memoria della grande Russia".

Il commento di Nathalie Tocci sulle parole di Papa Francesco: guarda qui il video di In Onda

Incalzata dalle domande del conduttore, Nathalie Tocci ha precisato che nel discorso del Papa non ci fosse alcuna intenzionalità filoputiniana. L'effetto però è stato "catastrofico". Il Vaticano ha dimostrato di poter giocare un ruolo positivo nel conflitto in Ucraina. Ma, secondo la politologa, le buone intenzione del Pontefice "sono state svuotate dalle sue stesse parole".