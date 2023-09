Nicola Porro, esordio feroce a Stasera Italia: il monologo con cui annienta il M5s

04 settembre 2023 a

E arriva la prima puntata di Stasera Italia condotto da Nicola Porro. Oggi, lunedì 4 settembre, su Rete 4 ecco l'esordio del giornalista alla conduzione del programma che fu di Barbara Palombelli. Il tutto prima della puntata di Quarta Repubblica, altrettanto condotta dall'inarrestabile Porro.

E il neo-conduttore fa una scelta ben precisa per il suo discorso di introduzione all'esordio: un attacco serratissimo al reddito di cittadinanza grillino, la sciagurata misura che il governo Meloni sta cercando di rimodulare per arrivarne al cancellamento e che, come il Superbonus, ha distrutto i conti dello Stato. Ma non solo: come spiega Porro, non ha creato lavoro. Un flop totale. Un suicidio politico.

"Sapete quanto ci è costato il reddito di cittadinanza? 31,5 miliardi. Per capirsi, la finanziaria che Giorgia Meloni cercherà di fare non sarà probabilmente di 30 miliardi. Il reddito è stato un investimento, da spalmare in più anni, che doveva creare più posti di lavoro. Ma lo ha fatto? Noi abbiamo fatto delle telefonate per capirlo, ma ci hanno risposto che non si sa", rimarca il conduttore di Stasera Italia.

"Ci è venuto dunque in soccorso Sergio Rizzo, che su Milano Finanza ha snocciolato le cifre della Corte dei Conti: 536 posti di lavoro, non è un refuso. 536 posti di lavoro tra il 2019 e il 2020. Capisco che il numero possa sembrare assurdo, ma sono le sole persone certificate che hanno trovato lavoro grazie al reddito", picchia durissimo.

"Il reddito non è stato votato da tutti. Un pezzo del governo di allora, la Lega di Salvini, votò a favore. Ma il Pd, che ora lo difende, per tre volte ha votato contro il reddito di cittadinanza", conclude Nicola Porro mettendo in evidenza le contraddizioni e l'ipocrisia del Pd targato Schlein.