Giambruno, "te la sei cercata": Maurizio Crozza, un terremoto politico?

05 settembre 2023 a

a

a

Venerdì 22 settembre (alle 21.25 su il Nove) riparte Fratelli di Crozza, e il comico genovese - il cui show va avanti dal 2017 riparte con nuove imitazioni, tra cui quella del giornalista Mediaset Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni. Maurizio Crozza ha scelto proprio Giambruno per la pubblicità in cui annuncia l’inizio della nuova stagione e tra le battute spicca questa: "Hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei cercata!".

Il giornalista, 41 anni, milanese, negli ultimi giorni è stato al centro di alcune polemiche (scatenate dalla sinistra) per alcune sue affermazioni in studio a Diario del giorno, il programma che conduce su Rete 4, in merito allo stupro di Palermo in cui una 19enne sotto effetto di alcol sarebbe stata violentata da 7 giovani.

Giambruno, vergogna-Fatto in prima pagina: Meloni a Caivano, "mi raccomando..." | Guarda

Lui si è difeso: «Su di me polemiche surreali, è stata distorta la realtà. Nessuno ha giustificato l’atto, anzi sono stati usati termini molto precisi come “abominevole” e gli autori sono stati definiti “bestie”». Archiviata la polemica della sinistra, ora tocca allo show di Crozza.

Nel frattempo, proprio a Diario del giorno, c'è stato tempo per un nuovo sfottò. In studio si parla dell'orsa abbattuta a fuclate in Abruzzo e l'attivista dei Verdi Benedetta Scuderi, in collegamento, ironizza riportando proprio la frase del conduttore: "Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe…".