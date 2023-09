Annalisa Chirico contro Conte: "I ricchi si sono rifatti casa a spese nostre"

06 settembre 2023 a

Annalisa Chirico, ospite a È sempre Cartabianca, il nuovo programma di Bianca Berlinguer su Rete 4 che ha esordito ieri sera 5 settembre, incalza Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle sul Superbonus. "In Italia sei castelli sono stati ristrutturati grazie al Superbonus. La norma sul Superbonus non poteva essere scritta meglio prevedendo dei limiti di reddito per evitare che i ricchi si rifacessero casa a spese di noi contribuenti?", chiede la giornalista, riferendosi a un caso sollevato da Libero.

E l'ex premier ribatte: "Non si possono dare dati accreditandoci un buco di bilancio. Non è vero". "Giorgetti è stato a fianco a Draghi, è intervenuto normativamente varie volte", osserva Conte. "Meloni ha fatto campagna elettorale dicendo che l’avrebbe incentivata". Quanto ai castelli ristrutturati con la misura, "non si potevano fare distinzioni, altrimenti condomini non venivano rigenerati. Una ricerca datata 5 giugno 2023 con Enrico Zanetti tra i firmatari, consigliere economico di Giorgetti, conferma che ha avuto impatto positivo su finanza, su pil e occupazione. Il governo vorrebbe forse investire su armi e munizioni, noi invece rigeneriamo".

Quindi conclude con l'ennesimo attacco a Giorgia Meloni: "Noi abbiamo realizzato l’80 per cento del nostro programma. Questa significa coerenza… Le piroette, le giravolte, non si contano. Meloni sta tradendo la fiducia dei suoi elettori e la sfiducia che sta creando rischia di alimentare la disaffezione al voto".