Bianca Berlinguer: "Attento a Pier Silvio". Mauro Corona a luci rosse, lei lo zittisce

07 settembre 2023

a

a

Dove va Bianca Berlinguer, va anche Mauro Corona. Lo scrittore lo aveva promesso: "La seguirò come Sancho Panza". E così è stato. Nella prima puntata di È sempre Cartabianca, con la giornalista che ha debuttato a Mediaset, Corona non si è smentito. "Io vorrei essere una coppia non solo televisiva, ma lei non mi vuole", ha esordito col botto lo scrittore mentre Berlinguer arrossiva. Almeno prima di provocarlo: "Per diventare una coppia non televisiva deve venire nello studio Mediaset a Roma. In Rai non c’è quasi mai voluto venire, ma qui…".

E a quel punto Corona l'ha incalzata: "Non devo deludere Pier Silvio (Berlusconi, ndr), è stato l’unico a parlare bene di me". Poco dopo però si torna al siparietto, con la conduttrice che ha chiesto al suo ospite un'opinione sul caso di tradimento che ha coinvolto Massimo Segre e Cristina Seymandi. "Questo signore mi ha fatto una vergognosa pena - non ha esitato a replicare -, una tenerezza dell’uomo sconfitto che cerca consenso parlando. Questo chiedere pietà alla gente, ai gossippari, un’elemosina di pietà perché lei lo ha tradito. Ha fatto la figura del poveraccio, pietosa, lei ne esce elegante, mi fa tenerezza, come etica umana mi fa un misto di tenerezza e pietà, il massimo della bontà".

Ma è parlando di ex che i due scendono nel privato: "Io sento un sacco di signore di una certa età che si innamorano di lei", ha raccontato la padrona di casa scatenando Corona: "Eh sì, adesso che l’ho appeso al chiodo si innamorano di me". "Vabbè lasciamo perdere…", ha concluso Berlinguer in evidente imbarazzo.