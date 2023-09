Rita Dalla Chiesa sconvolta a Pomeriggio 5: "E' una trappola"

07 settembre 2023 a

Quanti femminicidi, ormai siamo a uno al giorno. L'ultimo caso è quello avvenuto nel trapanese, a Marsala, dove Angelo Reina ha ucciso l'ex compagna Marisa Leo, di 39 anni, con la quale aveva una figlia piccola. Lui le aveva dato un ultimo appuntamento. L'ha ammazzata, poi si è tolto la vita. Di questo e del caso di Giulia Tramontano, si è parlato da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi 7 settembre. E Rita Dalla Chiesa, che era in studio, lancia un avvertimento alle donne: "L'ultimo appuntamento è una trappola, non bisogna andarci".

"Quando eravamo ragazzine e ci lasciavamo con il fidanzato lo speravamo che ci chiedesse un chiarimento. Ma non è più il momento, abbiamo capito da parecchi anni a questa parte che l'ultimo appuntamento è davvero una trappola e si è dimostrato una trappola per troppe donne", osserva Rita Dalla Chiesa. "Mai, secondo me, andarci o se proprio volete andarci non andateci da sole, portatevi qualcuno, un amico, un fratello", conclude. "Il problema è che noi donne abbiamo questa cosa di dire: dai...".

"Queste donne ci avevano anche fatto un figlio... Una trappola mortale", conferma la Merlino.