Forum, ecco il nuovo "opinionista" di Barbara Palombelli: un caso inquietante

Con la 39esima edizione, Forum si rinnova. Il programma in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 11 presenta qualche novità. A condurlo come sempre Barbara Palombelli che però dà spazio all’intelligenza artificiale. Prima volta assoluta per una trasmissione televisiva, Forum utilizzerà la tecnologia per chiedere pareri e, in alcuni casi, anche sentenze. Ma le news non sono finite qui.

Ci sarà infatti anche l’inserimento nel cast della figura dell’avvocato del minore. È il caso di contenziosi che si riferiscono a separazioni familiari o altre vicende simili. Per il resto, è confermata la squadra dei giudici formata da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli. Il pubblico, inoltre, ritroverà in studio anche la giornalista Giulia Lea Giorgi e il gruppo di ragazzi con Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani, Edoardo Donnamaria, Roberta Fontana e Giulia Campesi.

Anche la nuova edizione si "sdoppierà" tra le puntate su Canale 5 e quelle alle 14 su Rete 4, rinominate Lo Sportello di Forum, in onda sempre dal lunedì al venerdì. Una scelta, quella di Pier Silvio Berlusconi, che vuole confermare il successo della trasmissione ma anche la nuova svolta di Mediaset: meno trash.