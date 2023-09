Stasera Italia, Cruciani spiazza: "Chi sono quelli che hanno picchiato l'ìindiano"

09 settembre 2023 a

Quelli che hanno linciato il rapinatore della vecchietta a Roma "sono più criminali di loro". Giuseppe Cruciani, il conduttore che alla Zanzara su Radio 24 è diventato famoso per dare voce alla "pancia" degli italiani, spesso con tesi controverse e politicamente scorrette, coglie tutti di sorpresa.

Ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, lo scapigliato e polemico opinionista affronta uno dei casi di cronaca del giorno, il video (impressionante) del pestaggio subito da un indiano in strada, pochi istanti dopo aver tentato di scippare una signora. "Molti hanno visto la scena, mi hanno chiamato in radio e hanno gioito, ecco una bella lezione data all'indiano", premette Cruciani.

Quindi l'affondo: "Io sono sicuro che se andiamo a vedere il curriculum di questi qua che hanno picchiato il rapinatore - spiega a proposito dei giustizieri - troveremo dei precedenti, altrimenti uno non si mette a picchiare la gente così".

"Posso mettermi la bandiera rossa, quello del sinistro che a te non piace? - lo incalza Porro - Quella è la stessa gente che corre a comprarsi il libro di Vannacci". "No, non c'entra niente", scuote il capo Cruciano. Ma il padrone di casa tiene duro: "La gente, esasperata dal politicamente corretto, vuole sentirsi dire cose tremende". Il dibattito è aperto.