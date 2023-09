Nunzia De Girolamo, clamoroso all'ultima puntata: come affonda Myrta Merlino

09 settembre 2023 a

Chissà se Barbara D'Urso starà davvero brindando. Di sicuro sabato mattina hanno alzato i calici (virtualmente) Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, che hanno clamorosamente battuto Myrta Merlino. Godono a viale Mazzini, dunque, per il risultato di Estate in diretta, il contenitore pomeridiano estivo di Rai 1. E piangono a Cologno Monzese, con Canale 5 e Mediaset uscite sconfitte nella guerra degli ascolti per la prima volta da quando è iniziato il "nuovo" Pomeriggio 5, lunedì scorso.

Dal debutto fino a giovedì, Merlino aveva incassato ottimi risultati in termini di telespettatori e di share, assestandosi anche al di sopra dei dati dello scorso anno, l'ultima stagione con alla guida Carmelita. E ora, sui social, è un diluvio di meme con protagonista proprio la D'Urso, immaginata raggiante nell'assistere al primo passo falso della collega scelta da Pier Silvio Berlusconi per dare una patina meno trash al programma.

Questi i dati di venerdì 8 settembre relativi al Daytime pomeridiano, Estate in Diretta ha raccolto 1,465 milioni di spettatori con il 18.5% di share (con la presentazione "ferma" a 1,181 milioni e il 16,03%). Superato come detto Pomeriggio 5, con la Merlino che si limita a 1,212 milioni di telespettatori (16.7%) nella prima parte e 1,281 milioni (16.6%) nella seconda, per chiudere con 1,131 milioni e il 13,6% nella breve coda di programma.

E in tanti, su X fanno notare che da lunedì la situazione per Myrta e per Mediaset potrebbe farsi ancora più dura, visto che su Rai 1 tornerà l'avversario "titolare", Alberto Matano con la corazzata Vita in diretta.