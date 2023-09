Gf, autori furiosi: a chi silenziano l'audio, esplode il caso a Mediaset

12 settembre 2023 a

Dopo la guerra al trash dichiarata dal patron Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sono già sorti i primi problemi per i concorrenti del Grande Fratello 2023. La nuova e inedita edizione Nip e Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini è appena partita. Ma deve fare subito i conti con alcune criticità. In particolare, sono spuntate fuori delle segnalazioni su due concorrenti non famose: Angelica Baraldi e Anita Olivieri. Le due avrebbero mentito nelle loro clip di presentazioni. Ma non finisce qui, Gli autori hanno commesso nella notte una gaffe e si sono ritrovati a dover già rimproverare un concorrente: Lorenzo Remotti.

Dopo la prima puntata, gli autori hanno chiamato in confessionale “Antonella”. Ma non esiste nessuna concorrente con quel nome. Forse, come hanno subito notato alcuni telespettatori, si sono confusi con Antonelli Fiordelisi, che però ha partecipato al programma lo scorso anno. Ma c’è dell’altro. Questa mattina Lorenzo Remotti sembra aver infastidito gli autori. Secondo quanto riportato da MondoTv24, il gieffino non famoso avrebbe parlato più del dovuto. E la regia ha deciso di silenziargli l’audio. Pare che Lorenzo sia stato rimproverato all’interno del confessionale dagli autori. E, di conseguenza, il calzolaio ha raccontato tutto agli altri coinquilini. Ma ciò è severamente vietato dalle regole dello show.

Sul web stanno spuntando delle indiscrezioni su Angelica Baraldi. La gieffina ha raccontato di non avere un buon rapporto con il padre, perché non condivide molte delle sue idee. Ma è stata immediatamente smentita. "Angelica Baraldi, che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre, - spiega l’esperta di gossip Deainira Marzano - in realtà viene dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore Parmalat. Figlia di papà".

Altre segnalazioni stanno spuntando anche su Anita Olivieri, che nella clip di presentazione ha dichiarato di essere single. Sempre la Marzano ha riportato una segnalazione che ha ricevuto su Instagram, da parte di una persona che dice di conoscere la bionda gieffina. L’esperta di gossip ha condiviso una foto che ritrae Anita con il presunto fidanzato il giorno della sua laurea. Tale scatto risalirebbe allo scorso 4 settembre. Episodi forse non graditissimi ai piani alti del Biscione...