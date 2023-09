Giorgia Meloni "affonda" Marco Damilano: ecco perché gode Bruno Vespa

Klaus Davi 15 settembre 2023 a

a

a

Vi proponiamo Tele... raccomando, la rubrica di Klaus Davi su chi sale e chi scende in televisione

CHI SALE (“Cinque minuti”)

Alcuni recenti sondaggi segnalerebbero un calo di consensi del premier Meloni. In tv però le sue performance continuano a registrare ottimi risultati. In particolare l'ospitata a Cinque minuti ha segnato il 21.5% di share con 3.878.000 spettatori. Secondo OmnicomMediaGroup Vespa-Meloni hanno sfondato tra i 15/19 anni (21%), nelle grandi città oltre 250mila abitanti (24%) e nel target titolo di studio elementare (29.8%). Tra le regioni, boom in Umbria (42.9%) poi Puglia (28.7%) e Sardegna (28.7%). Performance rilevanti al nord con il 17% in Lombardia e il 20% in Piemonte. La puntata di Porta a porta si è attestata attorno a un buon 11% di share con punte del 12%, aggiudicandosi la seconda serata nonostante il buono score di Linea notte con Monica Giandotti al suo primo record stagionale con il 7.3%.

"Chi deve pagare per questa messinscena": la furia di Salvini in tribunale

CHI SCENDE (“Il cavallo e la torre”)

Lieve flessione per Marco Damilano: buona partenza lunedì col 7.4% di share, calo al 5.8% martedì e parziale ripresa mercoledì col 6.6% nonostante l’ospite fosse il Procuratore Capo di Palermo Maurizio De Lucia, di rado ospite di programmi, che presentava il suo libro La cattura. A “disturbare” la striscia di Rai 3 è stata proprio Giorgia Meloni che ha “catalizzato” pubblico rubandolo al tradizionale bacino della ex Tele Kabul.