Lilli Gruber imbarazza Elly Schlein: "Ma la usa ancora?", attimi di gelo

15 settembre 2023 a

a

a

È una Lilli Gruber scatenatissima quella che ha come ospite Elly Schlein. Nella puntata di Otto e Mezzo in onda giovedì 14 settembre su La7, la conduttrice non può nominare la consulente di stile della segretaria del Pd. Ecco allora che subito la incalza: "Usa ancora come consulente per vestirsi la sua armocromista?", chiede Gruber mentre Schlein evita di rispondere.

La dem si limita a dire che sulla vicenda "si è scritto tanto, anche un sacco di fake news. Ho letto di camicie di 2.500 euro di Dior che in realtà erano scontate a 82 euro sulla rete. Quella è un amica a cui quando devi fare un servizio con Vogue e rifiuti di mettere i vestiti griffati che ti offrono… No, non mi sono pentita dell’intervista. Io non devo andare dove già mi conoscono e sanno che possono fidarsi di quello che faccio".

Schlein infatti cerca di cambiare discorso buttandosi sul partito: "Noi dobbiamo come Pd ricostruire la credibilità presso mondi che non ci hanno più guardato. È sbagliato pensare che alcune riviste siano lette soltanto dall’elite del Paese. La moda è politica, lei lo sa bene".

"Sogno un'Italia dove arrivino più immigrati": delirio-Diego Bianchi, Gruber di sasso | Video

Ma Gruber non si limita a questo e senza freni consiglia a Schlein di parlare un linguaggio meno complesso: "Io lo posso anche capire, ma lo deve spiegare agli italiani". Il riferimento è a una frase pronunciata dalla dem: "Parlando di Lampedusa, lei ha detto che è la dimostrazione del fallimento delle politiche di esternalizzazione del governo. Ma chi la capisce se lei parla così?". E Gruber non ha tutti i torti.