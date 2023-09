Diego Bianchi la spara da Lilli Gruber: "Sogno un'Italia dove arrivino ancor più migranti"

14 settembre 2023 a

Caos e battaglia a Lampedusa, l'Europa che ci volta le spalle, Francia e Germania che erigono più o meno metaforici muri contro l'Italia: l'emergenza-immigrazione al suo massimo. E a pagare un prezzo, altissimo, è l'Italia. Matteo Salvini parla di "atto di guerra" e di una regia dietro a quanto sta accadendo. E il tema tiene banco a Otto e Mezzo, il programma de La7 dove Lilli Gruber e il suo ospite, Diego Bianchi alias Zoro, in questo "marasma migratorio" semplicemente ci sguazza.

"In pochi giorni 8mila migranti a Lampedusa, la situazione è al collasso. E Salvini e Meloni tornano ad attaccare l'Europa, dicendo che ci lascia soli. E quindi, cosa facciamo?", esordisce la Gruber interrogando Diego Bianchi. "Quando ottieni molti voti con una campagna elettorale che dura anni, prendendosela con l'Europa, promettendo sul tema dell'immigrazione, prendendosela con i politici al potere... gli obiettivi su questo tema sono stati tanti, in grande", premette filosofeggiando Zoro.

"Parliamo d'Europa ma anche di piccoli Paesi - riprende -: è una storia lunga, non di pochi giorni. Quando tu prometti tutte queste cose poi ti scontri con la realtà, questi arrivano e sono sempre arrivati con tutti i governi. I numeri sono raddoppiati: di chi è la colpa in questo caso? Non puoi più prendertela con quelli di prima. Te la prendi con l'Europa", afferma.

E ancora: "Salvini parla di una guerra che qualcuno ci starebbe dichiarando. Ma di chi è la regia? Allora si era in guerra anche con i governi di sinistra. Io sogno un governo che vanti gli arrivi, sono sincero: più migranti arrivano, meglio è. So che è molto impopolare, perché siamo vittime di questa sensazione: l'immigrato che ruba lavoro e porta in sicurezza. Ma in passato chi riusciva a integrare i migranti ne traeva benefico", conclude Diego Bianchi. Insomma, sogna un'Italia con ancor più migranti. Piuttosto peculiare.

