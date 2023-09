Myrta Merlino nel mirino: "Barbara D'Urso sapeva farci sorridere"

15 settembre 2023 a

Nuove critiche a Myrta Merlino. La sostituzione di Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5 non è andato giù a diversi telespettatori. Tra questi ce n'è una che contesta il modo di condurre della giornalista ex volto di La7. Una lettrice del magazine NuovoTv, nella rubrica dedicata alla posta dei lettori, ha definito la trasmissione "un bollettino di cronaca nera… Anche alla d’Urso succedeva di parlare di fatti tristi, ma sapeva sempre ridarci il sorriso".

A stretto giro arriva la risposta di chi cura la rubrica: "Cara Vittoria, diamo tempo al tempo… Non si può giudicare un programma con una nuova conduttrice e uno stile diverso da quello passato guardando poche puntate", è la premessa alla quale segue una precisazione: "Sul tema cronaca nera, ha ragione: ce n’è già troppa in tivù".

E sulla questione sollevata inerente al gobbo a vista durante la prima puntata, il redattore tiene a sottolineare: "Quanto al gobbo, è probabile che sia stato inquadrato per errore". Insomma, in questo caso la giornalista c'entra ben poco. Per non parlare poi del fatto che Merlino non è la sola conduttrice a farsi aiutare dal gobbo durante la diretta tv. D'altronde, in diretta appunto, può capitare di tutto.