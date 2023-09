Otto e mezzo, Bocchino gela Gruber e Piccolotti: "Lo sai benissimo"

16 settembre 2023 a

a

a

Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 15 settembre, Italo Bocchino zittisce la conduttrice: "Matteo Salvini ha iniziato la strategia di logoramento di Giorgia Meloni?”, lo incalza la Gruber. Il direttore de Il secolo d'Italia, con un aplomb incredibile, risponde in modo composto e pacato: "No no, questa è una fantasia giornalistica, non c'è logoramento all'interno della coalizione, c’è una sana competizione”.

Qui il botta e risposta tra Italo Bocchino e Lilli Gruber

"Ecco perché ero a palazzo Chigi dalla Meloni": parla Pino Insegno, sinistra muta

"Andiamo verso una elezione proporzionale per le europee quindi vien fuori l'identità più forte di ogni partito e questo accade sia nel centrodestra sia nel centrosinistra. Vedi il progetto di centro di Matteo Renzi che si vuole alleare con Macron", prosegue Bocchino. "L’onorevole Piccolotti sa benissimo come me", aggiunge il direttore de Il Secolo d'Italia, "che il centrosinistra è composto da quattro forze che stanno in gruppi diversi. È tradizione da quando è nato il Parlamento europeo che i partiti appartenenti alla stessa coalizione sono in gruppi diversi in Europa". Quindi, conclude Italo Bocchino, "questo fa sì che si genera una competizione interna alla coalizione per prendere quanti più voti possibili". Insomma, "la competizione c'è" ed "è tutto legittimo".