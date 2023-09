Rai, bufera su Zanarini: "Portanova? Il gol mette a tacere le polemiche sullo stupro"

18 settembre 2023 a

Nicola Zanarini, giornalista della Rai in forza alla TgR dell’Emilia Romagna, potrebbe essere sospeso dai piani alti di Viale Mazzini. Il telecronista stava commentando per Tutto il calcio minuto per minuto l’incontro Reggiana-Cremonese. Dopo la rete siglata da Manolo Portanova, si è infatti lasciato scappare un commento che ha sollevato un polverone di polemiche. "Un gol meraviglioso, il primo di Manolo Portanova, l’uomo più discusso dall’inizio della stagione a Reggio Emilia che ha spaccato la tifoserie con la sua condanna in primo grado per stupro - commenta Zanarini - Un gol davvero meraviglioso, che mette a tacere le polemiche, anche se poi ricordiamo che tra qualche mese ci sarà l’appello del processo a Firenze per stupro di gruppo".

Il centrocampista ex Juventus è infatti tornato in campo ad agosto, dopo 8 mesi di esclusione dal calcio giocato. A dicembre dello scorso anno era stato condannato a 6 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo in primo grado. E la Procura Figc lo aveva deferito per violazione dell’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ma il mese scorso il Tribunale Federale Nazionale si è dichiarato “incompetente sul caso”. E, a quel punto, la Reggiana lo ha tesserato. Per lui nessuna squalifica, almeno finché non si sarà concluso il processo penale a suo carico.

Portanova condannato per stupro, calcio italiano sotto choc

La Rai ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Nicola Zanarini, che per altro si è poi scusato sui social network: "Non intendevo certo dire che il caso sia chiuso da una rete o le polemiche spazzate vie da un gesto sportivo - scrive il giornalista - tanto che subito dopo ho ricordato che l’appello dopo la condanna in primo grado a sei anni per la grave accusa di stupro di gruppo si terrà nei prossimi mesi a Firenze. Lungi da me il voler assolvere un imputato per un gol, nell’enfasi della radiocronaca mi è scappata una grossa stupidaggine, di cui mi scuso - ammette Zanarini - e anche nel seguito della radiocronaca ho detto che il gol di oggi non mette certo fine al caso Portanova e alle polemiche che sono seguite all’ingaggio del giocatore".