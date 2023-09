Capezzone, sfogo contro gli ambientalisti: "Vi sorge il dubbio che siete pericolosi?"

19 settembre 2023 a

Daniele Capezzone non le manda a dire. Il direttore editoriale di Libero, ospite a Quarta Repubblica, mette nel mirino l'attivista di Ultima Generazione, Beatrice Pepe. La ragazza da qualche puntata è ospite fissa del talk show di Rete 4. Solo sette giorni fa aveva avuto uno scontro durissimo con Chicco Testa: "Le soluzioni ci sono - aveva detto l'attivista - Ci sono soluzioni più efficienti. Non sono una scienziata né un ingegnere energetico. Ci sono delle persone che lo sanno, che andrebbero ascoltate invece di continuare a investire nel fossile. L'anno scorso l'Italia - aveva aggiunto la gretina - ha speso 60 miliardi di euro nel fossile".

Poi il siluro di Chicco Testa: "Se ci sono delle soluzioni me le deve dire. Dove ha investito l'Italia nel fossile? Mi vuole parlare di qualche sussidio energetico? Mi faccia qualche esempio... Chi li ha investiti questi 60 miliardi?". L'ambientalista non riuscì a rispondere alla domanda. E il copione si è ripetuto anche questa settimana con uno scontro acceso con Nicola Porro sulla Xylella: "Io ho paura di gente come lei che non ha fatto nulla per eliminarla", ha tuonato Porro.

Capezzone: chi tocca la casa pugnala la crescita

E nel dibattito è arrivato anche il colpo finale di Daniele Capezzone che ascoltando numeri e teorie dell'ambientalista ha fulminato lei e i fan dei gretini con una sola frase: "Non possiamo ascoltare premi Nobel, il Prof. Giuliacci… ma vi sorge il dubbio che siete pericolosi?".