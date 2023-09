Merlino, Berlinguer & C: la tv ha fretta, perché le star stanno già tremando

21 settembre 2023 a

Il piccolo schermo ha fretta e fame di ascolti e i protagonisti di questa nuove stagione stanno già tremando. Infatti, spiega Francesco Specchia su Libero, assistiamo a "risultati altalenanti. Mai come in questo momento assistiamo a un Risiko di formate programmi alla ricerca d’ascolto. Di qui, a Mediaset, si muovono Myrta Merlino già in crisi con la funzione di surrogato della D’Urso (non è il suo ruolo) e Bianca Berlinguer" le quali "s’innestano su una dorsale pop collaudatissima che, a sua volta, spazia da Del Debbio al Grande Fratello". Stesso scenario a La7 dove si assiste "al progressivo riassetto della mattina e alle vittorie delle macchine oleatissime, per quanto orientate politicamente a sinistra di Floris, Formigli e Gruber" e alla Rai, dove l’esperimento è "più complesso: trasformare la narrazione sbilanciata, molto dem della tv di Stato nel racconto del centrodestra".