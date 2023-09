Ginevra Bompiani choc a PiazzaPulita: "Gli scafisti sono dei poveri cristi"

22 settembre 2023 a

a

a

Ginevra Bompiani stupisce ancora. La scrittrice, ospite di PiazzaPulita, dice la sua sull'emergenza immigrazione. Il governo in queste settimane sta facendo sforzi enormi per contenere gli sbarchi e soprattutto, col varo del nuovo decreto, sta cercando di dare nuove regole per la permanenza degli irregolari nel nostro Paese. Ma a quanto pare la sinistra conosce un solo verbo, quello della critica.